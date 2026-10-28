Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Un hombre falleció y otro resultó herido durante un ataque armado ocurrido la noche del martes, en una vivienda ubicada en Suerre de Jiménez, en Pococí, Limón.

El hecho se registró a unos 800 metros al sur de la Ruta 32 y 200 metros al este. Según la información preliminar, dos sujetos que viajaban en una motocicleta habrían llegado al lugar y disparado contra las víctimas.

Ataque armado en Pococí. Foto: corresponsal de la zona.

Un vecino relató que se encontraba viendo televisión cuando escuchó entre 15 y 17 detonaciones, cantidad que logró estimar a partir de la grabación de su cámara de vigilancia. Segundos después, escuchó una motocicleta alejarse a gran velocidad.

Cuando las unidades de la Fuerza Pública llegaron al sitio, encontraron a dos hombres jóvenes con heridas por arma de fuego. Paramédicos de la Cruz Roja Costarricense, procedentes de Guápiles, valoraron a las víctimas y determinaron que una de ellas no presentaba signos vitales.

El segundo hombre presentaba al menos cuatro heridas de bala en el pecho, el glúteo y un brazo. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado bajo custodia policial al Hospital de Guápiles.

Ataque armado en Pococí. Foto: corresponsal de la zona.

Tras el ataque, la Policía desplegó un operativo en distintos puntos de la Ruta 32 y sectores de Guápiles, Jiménez y Guácimo, ante la posibilidad de que los sospechosos intentaran escapar por esa zona.

De acuerdo con la versión de un testigo brindada a las autoridades, los dos hombres tenían aproximadamente tres meses de vivir en el barrio y, presuntamente, se dedicaban a la venta de drogas. Esta información deberá ser investigada por las autoridades judiciales.

Ataque armado en Pococí. Foto: corresponsal de la zona.

La escena quedó bajo custodia policial a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, quienes se encargarían de realizar las diligencias correspondientes, investigar las circunstancias del ataque y efectuar el levantamiento del cuerpo.

De momento, no se han precisado las identidades de las víctimas ni se ha informado sobre personas detenidas por este caso.

Ataque armado en Pococí. Foto: corresponsal de la zona.

Con información del corresponsal de la zona.