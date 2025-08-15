El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) descartó la apertura de la Ruta 32 este viernes 15 de agosto.

Foto: MOPT.

El cierre se dio en horas de la tarde del jueves, cuando se dio una nueva caída de material a la altura del kilómetro 28.

“Debido a la magnitud del derrumbe ocurrido en el kilómetro 31, la ruta 32 permanecerá cerrada este viernes 15 de agosto del 2025. La reapertura se comunicará el día de mañana, una vez que se cuente con las condiciones de seguridad necesarias para el tránsito vehicular”, destacó el MOPT.

Foto: MOPT.

Por otro lado, las autoridades destacaron que para realizar la ruta hacia el Caribe, se cuenta la Ruta 10, por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper como alternativas para todo vehículo y por Vara Blanca solo para vehículos livianos.

Desde horas de la mañana, cientos de conductores esperaban la reapertura de dicha vía.