La Ruta 32 continua cerrada tras más de 12 horas desde que se anunciara nueva caída de material a la altura del Km 28.
Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) la tarde del jueves al rededor de las 5:15 p.m.
La maquinaria ingresará al sitio este viernes en horas de la mañana para proceder con la limpieza de la vía.
Producto del cierre se tienen inmensas presas, en donde cientos de conductores aguardan la reapertura.
Recordemos que este viernes 15 de agosto es feriado por el Día de la Madre, por lo que muchas familias aprovechan el fin de semana largo para ir de paseo.