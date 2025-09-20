El Ministro de Seguridad, Mario Zamora, confirmó que la lancha que encalló en Pavones de Golfito tras una persecución de las autoridades, transportaba 2 toneladas de droga.

El operativo se realizó en conjunto entre autoridades de guardacostas y de la Administración de Control de Drogas (DEA), según informaron las autoridades.

Sobre el caso

Las autoridades confirmaron que el hecho ocurrió pasadas las 2:00 a.m. de este sábado, cuando, en apariencia, oficiales de guardacostas le daban persecución a otra embarcación en alta mar y ambas encallaron en la playa de Pavones.

Al embarcar, los tres sujetos que viajaban en la noche perseguida por guardacostas, se lanzaron. Dos lograron huir y el otro quedó malherido en el sitio, por lo que minutos después fue declarado sin vida.

En la operación policial participaron oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), todas, unidades del Ministerio de Seguridad Pública.

Fotografía cortesía MSP

La Policía de Control de Drogas realizó, en coordinación con la Fiscalía, la revisión de la lancha y el levantamiento de las pesquisas del caso, quienes trabajan en el sitio.