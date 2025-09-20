El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio detalles sobre el choque de una lancha cargada de droga en Pavones de Golfito que dejó como saldo un hombre fallecido.

El fallecido todavía es identificado por las autoridades judiciales, pero se trataría de un hombre adulto entre los 45 y 50 años.

Sobre el caso

El OIJ confirmó que el hecho ocurrió pasadas las 2:00 a.m. de este sábado, cuando, en apariencia, oficiales de guardacostas le daban persecución a otra embarcación en alta mar y ambas encallaron en la playa de Pavones.

Al embarcar, los tres sujetos que viajaban en la noche perseguida por guardacostas, se lanzaron. Dos lograron huir y el otro quedó malherido en el sitio, por lo que minutos después fue declarado sin vida.

Las autoridades judiciales confirman el hallazgo de droga, pero el trámite quedó a cargo de oficiales de guardacostas y Policía de Control de Drogas (PCD).

El caso continúa en investigación por parte de las autoridades.