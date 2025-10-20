Ministerio de Trabajo se pronuncia por detención de funcionario

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) confirmó que inició procesos disciplinarios contra un funcionario de la institución, detenido este lunes como parte de la investigación judicial que desarticuló una red de trata de personas menores de edad con fines sexuales.

Ante la consulta de Grupo Extra, la entidad indicó que ya se puso en contacto con la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes para conocer los alcances de la presunta vinculación del funcionario en los delitos investigados.

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“Según la información que se conoce hasta el momento, la persona funcionaria buscaba tener servicios sexuales de las víctimas, esto de acuerdo con las declaraciones del director del OIJ. En primera instancia, condenamos categóricamente los hechos denunciados y, por supuesto, nos ponemos a las órdenes de las autoridades judiciales para facilitar la información que puedan requerir durante el proceso de investigación”, señaló el MTSS.

Allanamiento por caso de trata de menores. Foto: Wilbert Hernández.

El Ministerio aclaró además que, de manera oficiosa, se han iniciado los procedimientos administrativos y disciplinarios correspondientes, en cumplimiento con lo dispuesto en el Estatuto del Servicio Civil.

La institución enfatizó que, según los datos preliminares, los hechos denunciados no guardan relación con las funciones que desempeña el funcionario dentro del Ministerio.