El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolló este lunes una serie de allanamientos para desarticular una banda relacionada con la trata de personas y explotación de menores.

Tras los allanamientos se logró detener un total de 19 personas, según el Ministerio Público.

Randall Zúñiga, el director del OIJ, destacó que entre los detenidos se encontraban un oficial de la Fuerza Pública y un abogado del Ministerio de Trabajo.

Allanamiento por caso de trata de menores. Foto: Wilbert Hernández.

Sobre el oficial:

“Estaría vinculado con lo que es el aparente delito de lo que es tráfico de migrantes, en este caso 2 nacionales chinos que ingresaban desde la frontera nicaragüense y que él en alguna forma, pues medio en la participación para colaborar en este ingreso”, destacó Zúñiga.

Sobre el abogado:

“También se está deteniendo a un funcionario, un abogado del Ministerio de Trabajo, quien en apariencia, pues estaría en contacto con algunas menores para tener un encuentro sexual”, confirmó el director del OIJ.

Acerca de los allanamientos

La investigación comenzó en diciembre del año anterior tras una denuncia por persona desaparecida, que involucraba a una menor de edad. Durante las diligencias, los agentes identificaron a los cabecillas de la red, presuntamente 2 hombres de origen oriental, así como a los responsables del traslado y control de las víctimas.

Este lunes, el OIJ llevó a cabo 19 allanamientos en Heredia, Playas del Coco, Filadelfia, San José, Cartago y San Ramón, con la intención de detener al menos a 21 personas: 15 hombres y 6 mujeres.

Allanamiento por caso de trata de menores. Foto: Wilbert Hernández.

Entre los sospechosos hay individuos que habrían pagado por encuentros con menores o adquirido material de carácter explícito.

Hasta el momento, se han identificado 10 víctimas, de las cuales 8 son menores de edad. Las autoridades no descartan que existan más personas afectadas y hacen un llamado a posibles víctimas o testigos para que se presenten ante las oficinas del OIJ o del Ministerio Público y presenten la respectiva denuncia.

Los detenidos serán puestos a la orden del Ministerio Público mientras continúa la investigación.