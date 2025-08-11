El senador y presidenciable colombiano, Miguel Uribe, se encuentra “estable”, aseguró su esposa María Claudia Tarazona, a través de un posteo en redes sociales.

Uribe recayó en estado crítico en los últimos días tras sufrir una hemorragia cerebral mientras se encuentra en recuperación por los disparos que recibió en su cabeza hace dos meses.

Tarazona publicó un sentido mensaje en el que indica:

Recibo con amor y gratitud la solidaridad y el cariño de todos los colombianos y de todas las personas en los distintos lugares del mundo, por la salud y evolución de Miguel.

En días pasados Miguel enfrentó una nueva situación, que con su fortaleza, la oportuna atención de sus médicos y sobre todo, la ayuda de Dios, está superando y hoy se recupera y está estable.

Todo proceso tiene sus dificultades, pero seguimos adelante, confiando en todo su equipo médico, en la inmensa generosidad de Dios y la Virgen María que no lo desamparan nunca.