El senador y aspirante a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe, regresó a estado crítico en su salud debido a una nueva hemorragia cerebral, informó este sábado la clínica que lo atiende.

La Fundación Santa Fe informó mediante un comunicado que Uribe requirió “nuevos procedimientos neuroquirúrgicos”. Ante esto, “se reitera la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado”, indicó el centro médico.

Miguel Uribe continúa en cuidados intensivos dos meses después de recibir el ataque en vía pública.

Con dos heridas de bala en la cabeza y una en la pierna, el precandidato presidencial ha sido sometido a múltiples cirugías desde el atentado.

Según la clínica, su condición en las últimas horas requirió “reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda”.

Las autoridades han capturado a seis sospechosos relacionados con el ataque y apuntan a una disidencia de la extinta guerrilla FARC como posibles autores intelectuales.

Entre los detenidos están el atacante, un menor de 15 años, y Elder José Arteaga Hernández, conocido como “El Costeño”, cerebro logístico del ataque.

