Miguel Ángel Rodríguez envía mensaje tras detención de quien fue su abogado

El expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, reaccionó este sábado con “profunda preocupación” ante la noticia de la detención y posterior imposición de medidas cautelares contra el abogado Cristian Arguedas, quien ha ejercido su defensa legal en años recientes.

Sobre la detención

La captura de Arguedas se vincula con el denominado “Caso Riverside”. Según las investigaciones de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), el jurista habría realizado un “ofrecimiento indebido” a una jueza penal durante una audiencia de medidas cautelares, con el fin de favorecer a una de sus representadas, quien es hija de un sujeto conocido como “Pecho de Rata”.

Tras la denuncia interpuesta por la propia autoridad judicial, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial dictó seis meses de prisión preventiva contra el abogado por el presunto delito de procuración de impunidad.

Declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez

A través de un comunicado, el exmandatario defendió la trayectoria de Arguedas, destacando que su relación trasciende lo profesional.

“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre la situación que enfrenta Cristian Arguedas, a quien conozco desde hace muchos años, no solo como el abogado que me ha representado brillantemente, sino también como amigo”, manifestó Rodríguez.

El expresidente enfatizó la ética de Arguedas en el ejercicio de su profesión.

“A lo largo de nuestra relación he podido constatar la integridad, profesionalismo y compromiso con el que ejerce el Derecho. Siempre lo he visto actuar dentro del marco de la ley y con absoluto respeto por la justicia”, escribió.

Además, agregó que le resulta sumamente complejo asimilar los cargos actuales, señalando: “Conozco su trayectoria y sé que nunca ha querido aceptar asuntos relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado, y por eso mismo es muy difícil creer las acusaciones que hoy le hacen”.

Cuestionamientos a la medida y la Fiscalía

Rodríguez también dirigió duras críticas a la severidad de la prisión preventiva impuesta, calificando la medida de seis meses como “totalmente desproporcionada y excesiva”, argumentando que incluso en casos de gran relevancia nacional se han dictado plazos menores.

Sugirió, además, que la actuación del Ministerio Público podría ser una represalia por las gestiones de defensa que Arguedas realizó en el pasado.

“Es claro que él en el ejercicio de mi defensa ha tenido que denunciar actuaciones excesivas e ilegales por parte de la Fiscalía… y no quisiera creer que la saña de la Fiscalía en contra de Cristian pueda estar influenciada por esos factores”, aseveró el exgobernante.

Finalmente, el exmandatario concluyó haciendo un llamado al respeto institucional, indicando que, como ciudadano, espera que la justicia actúe con “objetividad, equilibrio y estricto apego a los principios de pleno respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el Estado de Derecho”.