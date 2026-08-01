Imponen prisión preventiva a reconocido abogado por presunto intento de soborno

El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial impuso seis meses de prisión preventiva contra un abogado de apellido Arguedas, investigado por un presunto intento de soborno a una jueza penal.

La medida fue confirmada por el Poder Judicial.

Las autoridades también confirmaron que la denuncia fue interpuesta por una jueza penal, quien alertó sobre un presunto ofrecimiento indebido realizado por el abogado.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), bajo el expediente 26-72-033-PE, en el que se investiga al imputado por el presunto delito de procuración de impunidad.

Durante la audiencia del caso Riverside, uno de los abogados presentes indicó que la jueza comunicó lo sucedido y que ya había presentado la denuncia correspondiente.