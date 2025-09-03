El Ministerio de Educación Pública (MEP) destacó que existe una amenaza de un tiroteo el próximo 11 de setiembre en el Liceo de Heredia.

Ante esto, las autoridades destacaron que este tipo de casos son recurrentes en este centro educativo.

“Sobre la supuesta amenaza de tiroteo en el Liceo de Heredia es un hecho recurrente que la Administración del Centro Educativo atiende desde el año pasado”, destacó el MEP.

Las autoridades mencionan que se activaron todos los protocolos para la atención de los estudiantes.

Esto involucra al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Fuerza Pública y Ministerio Público.

Ante esto dicha amenaza, la Dirección Regional de Heredia, junto con la supervisión y la administración del centro educativo, decidieron suspender las actividades masivas para evitar cualquier circunstancia.

Desde el MEP destacan que las lecciones se siguen desarrollando con normalidad, pese a esta alerta.