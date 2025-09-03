El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que existe una amenaza sobre ejecutar un tiroteo el próximo 11 de setiembre en el Liceo de Heredia

Ante esto, la Dirección Regional de Heredia, junto con la supervisión y la administración del centro educativo, decidieron, de forma preventiva, suspender las actividades masivas para evitar cualquier circunstancia.

Eso sí, desde el MEP destacan que las lecciones se siguen desarrollando con normalidad, pese a esta alerta.

Las autoridades mencionan que se activaron todos los protocolos para la atención de los estudiantes.

Esto involucra al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Fuerza Pública y Ministerio Público.