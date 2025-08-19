El Ministerio de Seguridad Pública, en conjunto con el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control de Drogas (PCD), anunciaron nuevas acciones coordinadas para enfrentar la violencia ligada al narcotráfico y al sicariato, con énfasis en la prevención del reclutamiento de menores por parte de estructuras criminales.

De acuerdo con las autoridades, preocupa la baja en la edad de ingreso de los jóvenes a estas organizaciones, lo que agrava el impacto social de la violencia.

“Queremos evitar que más menores logren acceder a estas estructuras con acciones de contención, pero también con actividades de prevención”, indicaron jerarcas de Seguridad.

Durante una reunión de alto nivel, participaron jefaturas policiales, direcciones regionales de la Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIAC), con el objetivo de maximizar recursos, compartir información y definir objetivos comunes frente a la ola de homicidios registrada en el país.

Las autoridades reconocieron que los recursos son limitados, pero aseguran que la articulación interinstitucional es clave para contener la violencia, judicializar a los líderes de las bandas y fortalecer los programas de prevención comunitaria.