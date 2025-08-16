El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó que una fotografía publicada en Facebook pudo haber alertado a un grupo rival sobre la ubicación de un hombre que posteriormente fue asesinado en un bar de Lindora, Santa Ana.

“Él llegó como a las 2:00 p. m., publicó eso casi de inmediato y lo ultiman como a las 6:15 de la tarde”, explicó Zúñiga.

Uno de los tres fallecidos, identificado con el apellido Sanabria, compartió en redes sociales una foto desde la mesa que ocupaba junto a otra persona minutos antes del ataque.

Poco después, dos gatilleros que viajaban en motocicleta ingresaron al bar Howard´s y abrieron fuego contra su objetivo.

En el tiroteo, un acompañante que intentó refugiarse en la barra resultó herido, mientras que un agente del OIJ que se encontraba en el sitio respondió a los disparos, lo que obligó a los atacantes a huir en la moto. Se presume que uno de ellos salió herido.

Durante la ráfaga, otra persona que intentaba escapar recibió impactos de bala y al caer fue atropellada por un vehículo en las afueras del local, lo que le provocó la muerte.

Las unidades de emergencia trasladaron a dos heridos al centro médico.