“Macho Coca” ordenó matar a quienes se intentaron aprovechar de él

Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, aseguró que ordenó asesinar a personas que intentaron aprovecharse de él mientras coordinaba operaciones de narcotráfico, esta información consta en el expediente presentado por las autoridades de Estados Unidos como parte de la solicitud de extradición en su contra.

Cabe destacar que la afirmación aparece en el resumen de pruebas elaborado por la Administración para el Control de Drogas (DEA), el cual recopila conversaciones sostenidas entre Bell Fernández y dos fuentes confidenciales que, bajo la dirección de esa agencia, se hicieron pasar por integrantes de una organización internacional interesada en adquirir grandes cargamentos de cocaína para distribuirlos en Estados Unidos.

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De acuerdo con el documento, durante una reunión realizada en Costa Rica en junio de 2022, Bell Fernández explicó que tenía la capacidad de obtener cocaína en Colombia, trasladarla a territorio costarricense y posteriormente enviarla hacia Estados Unidos.

Juicio Macho Coca. Foto: Randall Sandoval.

Mientras describía la logística que, según la acusación, utilizaba para movilizar la droga, Bell Fernández manifestó que en ocasiones anteriores algunas personas habían intentado aprovecharse de él y, por esa razón, “hizo que los mataran”.

Esa conversación fue una de varias reuniones y llamadas grabadas por la DEA durante la investigación, que se extendió entre marzo de 2022 y agosto de 2023.