Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, fue presentado ante un agente infiltrado de la Administración para el Control de Drogas (DEA) como “El Padre”.

Así consta en una declaración jurada de un fiscal estadounidense, donde se dan detalles de la investigación en contra de Bell Fernández.

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“Tras varias semanas de conversaciones con miembros de la OTD, los miembros de la OTD presentaron a CS-1 a Bell Fernández como el “padre” o líder de la OTD”, según el documento.

De acuerdo con el documento, en las semanas siguientes el agente especial de la DEA habló en varias ocasiones. con “Macho Coca”.

Esto con la intención de negociar los términos de una “asociación”. de distribución.