Un operativo conjunto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía Municipal y la Fuerza Pública permitió la intervención de 9 locales comerciales en San José dedicados a la compraventa y reparación de dispositivos electrónicos.

Durante las diligencias, realizadas el miércoles, las autoridades decomisaron 2 computadoras portátiles y 2 teléfonos celulares que tenían denuncia por robo. Los aparatos fueron ubicados en distintos comercios tras revisiones de inventario y cotejo de números de serie e IMEI.

Cinco locales fueron clausurados de manera preventiva por 24 horas debido a irregularidades como:

Venta de artículos distintos a los autorizados en la licencia comercial.

Bitácoras de compraventa incompletas o desactualizadas desde 2018.

Falta de permisos de salud.

Hallazgo de equipos con denuncias activas por asalto y estafa.

El OIJ advirtió a los administradores que la violación de sellos es penada por ley, mientras continúa la investigación para determinar el origen de los dispositivos y posibles vínculos con redes de receptación de artículos robados.

Las autoridades recordaron que este tipo de operativos se realizan para combatir la comercialización de bienes sustraídos en asaltos y hurtos, práctica que alimenta la criminalidad en la capital.