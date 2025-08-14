Un costarricense identificado como Heriberto Solís falleció el pasado 13 de agosto en Nueva Jersey, Estados Unidos, tras sufrir un accidente laboral días antes, según una publicación compartida en un grupo de Facebook.
Su familia, que reside en Costa Rica, enfrenta ahora la difícil situación de reunir los recursos económicos necesarios para repatriar su cuerpo y darle el último adiós en su país natal.
Según informaron allegados, el costo del trámite asciende a $10.000, por lo que han iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos.
Lea más: Video: Detienen a alias “Gordo” y “Rosa” por droga en Sarapiquí
“Estamos devastados por la partida de Heriberto y necesitamos apoyo para traerlo de regreso a casa. Cualquier aporte será de gran ayuda en este momento tan doloroso”, señalaron amistades en un mensaje difundido en redes sociales.
Heriberto deja en duelo a sus padres, hermanos, sobrinos, primos y a toda una familia que esperaba su regreso a Costa Rica.