Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

En el marco de un operativo histórico bajo estrictas medidas de seguridad, las autoridades costarricenses tienen en proceso la extradición a los Estados Unidos de cinco hombres vinculados a estructuras del narcotráfico transnacional.

Los sujetos son requeridos por el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Florida y destacan por ser los primeros extraditados a suelo norteamericano a raíz de investigaciones desarrolladas por cuerpos policiales del Poder Ejecutivo (PCD, UEA y DIAC), en conjunto con la DEA.

Este es el perfil y el historial judicial de los cinco imputados:

Caso 1: El mayor cargamento de drogas sintéticas (5 de mayo de 2025)

Las investigaciones vinculan a dos de los extraditados con la incautación de 48 kilos de metanfetamina tipo cristal interceptados dentro de vehículos en Tibás y San Francisco de Dos Ríos, considerado el golpe más grande contra drogas sintéticas en la historia costarricense:

Morales Araya: Ciudadano costarricense, detenido durante las maniobras operativas en el sector capitalino.

Ciudadano costarricense, detenido durante las maniobras operativas en el sector capitalino. Cuesta: Ciudadano de nacionalidad colombiana, capturado en el mismo operativo.

Caso 2: Cocaína oculta en el piso de un vehículo (1.° de junio de 2025)

Los otros tres requeridos fueron interceptados en pleno Paseo Colón, San José, cuando transportaban 70 kilos de cocaína ocultos en una estructura modificada (caleta) en el piso de un automóvil:

Sinisterra Solano: Ciudadano colombiano vinculado y detenido en el sitio.

Ciudadano colombiano vinculado y detenido en el sitio. Restrepo Uribe: De nacionalidad colombiana y naturalizado costarricense, fue detenido también en este sitio.

De nacionalidad colombiana y naturalizado costarricense, fue detenido también en este sitio. Sánchez Chavarro: Sujeto que ostenta la doble nacionalidad colombiana y venezolana, detenido de forma simultánea en la intervención vehicular.

Todos los sospechosos fueron trasladados desde el Centro Penitenciario La Reforma hasta la Base Dos del Servicio de Vigilancia Aérea en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde se completan los trámites legales para su abordaje en la aeronave norteamericana.