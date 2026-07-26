Le disparan a hombre en el parque de Desamparados: está grave

Un hombre de 30 años lucha por su vida tras haber recibido varios disparos durante la madrugada del sábado.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que este incidente se registró en Desamparados a las 2:23 a.m.

De manera preliminar, las autoridades mencionaron que la víctima, de apellido Abarca, se encontraba en un parque cuando le dispararon.

El reporte inicial indica que fueron dos personas que viajaban en motocicleta los que le dispararon.

Abarca fue trasladado a un centro médico, al tiempo que el caso se encuentra en investigación para determinar sus causas.