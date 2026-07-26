Choque entre moto y bicicleta deja un fallecido en Limón

Un hombre de 39 años perdió la vida la noche del sábado por la noche, tras un accidente de tránsito en Santa Rosa de Limón.

Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ahora fallecido fue identificado con el apellido Sequeira.

El reporte preliminar indica que la víctima viajaba en motocicleta cuando colisionó con otra persona que viajaba en bicicleta.

La caída le provocó tales lesiones que falleció en el lugar instantes después del hecho. Los agentes judiciales realizaron en levantamiento del cuerpo y ahora se encuentran investigando las respectivas causas.