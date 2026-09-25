Laura Fernández sobre Rebeca Grynspan: “Apoyo su candidatura enormemente”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La presidenta Laura Fernández reafirmó públicamente su respaldo a la candidatura de la diplomática costarricense Rebeca Grynspan para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas, destacando su intención de reformar el organismo internacional.

Al referirse a la aspiración de la costarricense, la gobernante fue explícita sobre sus deseos de verla al frente del foro global:

“Yo quisiera y abogo porque gane Rebeca Grynspan la secretaría, por supuesto que sí. He hecho votos por ella y apoyado su candidatura enormemente porque ella quiere llevar adelante una transformación, eficiencia en Naciones Unidas“, expresó este viernes.

Aclaración sobre la agenda en Nueva York

Durante sus declaraciones, Fernández también abordó los cuestionamientos sobre su ausencia en los compromisos internacionales en Nueva York. Explicó que, al conversar sobre la programación previa con el excanciller, determinó priorizar la agenda nacional si el único punto previsto era una intervención protocolaria ante la Asamblea General:

“Cuando yo tengo esa conversación con don Manuel, le digo: ‘Mira, Manuel, si eso es lo único que hay en agenda, ir a dar un discurso, yo prefiero quedarme en Costa Rica porque estoy muy ocupada en Costa Rica con los temas de seguridad, los temas de infraestructura’“.

Sin embargo, la presidenta detalló que posteriormente conoció de la realización de la cumbre Shield of Americas, una reunión de alto nivel convocada con jefes de Estado para abordar el narcoterrorismo y la seguridad regional.

“Si a mí el canciller me dice: ‘Doña Laura, llegó esta invitación para nuestro país a una reunión con jefes de estado para hablar sobre Shield of Americas, donde se discuten temas de narcoterrorismo, de alianzas hemisféricas para enfrentar los temas de inseguridad que nos aquejan’, por supuesto que yo hubiera tomado un avión y viajado a Nueva York a participar activamente en esa reunión”.

Grynspan retoma el primer lugar en el Consejo de Seguridad

Las manifestaciones de Fernández coinciden con el repunte diplomático de Rebeca Grynspan en la carrera por la jefatura de la ONU. En la tercera votación informal del Consejo de Seguridad, la candidata costarricense recuperó el liderato tras registrar nueve votos para alentar su candidatura, cinco para desalentarla y una abstención.

Con este resultado, Grynspan superó a la guyanesa Carolyn Rodrigues Birkett (quien obtuvo ocho votos a favor, seis en contra y uno sin opinión) y alcanzó el umbral numérico de nueve respaldos requerido para una eventual recomendación del Consejo. No obstante, al tratarse de votaciones confidenciales y preliminares, aún se desconoce si la candidata enfrenta algún rechazo de los cinco miembros permanentes con derecho a veto.