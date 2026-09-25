Las frases más contundentes de Laura Fernández tras la destitución de Tovar

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, justificó de forma tajante la destitución inmediata del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar.

La decisión se tomó luego de que el diplomático asistiera sin previo aviso a un encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump y jefes de Estado del Shield of the Americas, omitiendo trasladar la invitación a la mandataria.

La Presidenta brindó declaraciones a los medios a las afueras de la Asamblea Legislativa luego de una visita sorpresa. Las más contundentes:

“Es que una cosa es una reunión entre cancilleres o entre secretarios y otra cosa es una actividad para presidentes. Y hasta donde yo sepa, la presidente de este país soy yo”.

“Y cualquier ministro, sea de mi riñón, sea el que sea, no va a jamás ocupar ni mucho menos tomar decisiones sin el consentimiento de esta presidente”.

“No voy a permitir que ningún ministro se arroje potestades que son exclusivas de la presidenta de la República”.

La justificación del despido y el manejo de los errores

“Hay decisiones difíciles que uno debe tomar como mandataria, pero hay errores que no se pueden pasar por alto”.

“¿Y cuál entonces fue la razón principal por la que yo despedí a don Manuel Tovar, con mucho dolor? Porque es una persona a quien conozco bien, fue mi compañero todo el gobierno pasado, es un profesional muy competente, pero lo que él hizo donde recibió la invitación y él se autodesignó como el representante de Costa Rica en ese encuentro. Eso es algo demasiado serio que yo no puedo pasar por alto”.

“El error de no trasladarme esa invitación de su Gobierno no pasó por alto y hoy fue destituido el canciller de la República”.

Tovar era una de las figuras más visibles del gabinete.

El impacto diplomático y la relación con Estados Unidos

“Esto no es un tema de egos”.

“¿Cómo se ve que el gobierno de los Estados Unidos invite a la presidente a una reunión para hablar de estos temas y que yo mande a un canciller y al día siguiente estar recibiendo cooperación? Van a decir, ‘Esta señora sí es buena para recibir cooperación, pero para atender una invitación nos da la espalda’, se ve muy mal”.

“Lamento mi ausencia en la reunión convocada por el Gobierno de los Estados Unidos con los jefes de Estado participantes del Shield of the Americas”.

El precedente y la disciplina interna del Gobierno

“Si dejo pasar esto por alto, sentaría un pésimo precedente, no solamente en el manejo de nuestra política exterior, sino también en lo que es la disciplina que debe de tener un gabinete”.