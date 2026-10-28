Laura Fernández se reunirá con Patricia Vargas

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, invitó a la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, a un almuerzo.

La cita tendrá lugar el próximo lunes 9 de noviembre, según confirmó el Poder Judicial.

“La presidenta del Poder Judicial, Patricia Vargas González, recibió este martes una invitación de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, para compartir un almuerzo el próximo lunes 9 de noviembre en Casa Presidencial”, indicaron desde el Poder Judicial.

Patricia Vargas confirmó su asistencia y “aprovechará el encuentro para invitar formalmente a la mandataria a retomar las reuniones entre las presidencias de los supremos poderes”, según mencionaron.

La convocatoria se extenderá también a las presidencias de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo de Elecciones, esa reunión tendrá como sede el Poder Judicial; la fecha se definirá oportunamente.