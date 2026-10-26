Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Con Laura Fernández en la Presidencia de la República y Yara Jiménez al frente de la Asamblea Legislativa, y ahora la elección de Patricia Vargas como magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia implica que, por primera vez en la historia del país, tres mujeres lideran simultáneamente los poderes del Estado.

Configuración del poder sin precedentes

Costa Rica consolida un hecho histórico en su configuración institucional. Actualmente, la Presidencia de la República está en manos de Laura Fernández, mientras que la Asamblea Legislativa es encabezada por la diputada oficialista Yara Jiménez.

A esto se sumaría el nombramiento de Vargas en el Poder Judicial, lo que marca un hito en la representación femenina en las más altas esferas del poder político y judicial.

Costa Rica registra un hito inédito en más de dos siglos de vida republicana: la conducción simultánea del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial por parte de liderazgos femeninos.

El análisis de las expertas

El contexto del proceso electoral fue analizado por especialistas en materia política y judicial, quienes abordaron tanto los retos sistémicos como las implicaciones del posible resultado:

La politóloga Ilka Treminio visibilizó los obstáculos adicionales que enfrentan las mujeres en el ejercicio del poder:

“Las mujeres se enfrentan a mucho acoso, se enfrentan además a hostigamiento; la violencia política contra las mujeres en todos estos espacios siempre es muy dura”, expresó la experta.

Por su parte, Evelyn Villarreal, investigadora del programa Estado de la Justicia, analizó las probabilidades y los requerimientos del cargo:

“Tenemos de cuatro candidatos tres mujeres, o sea probabilísticamente hay un 75% de oportunidades de que quede una mujer, así que creo que es una oportunidad para cumplir con ese estándar internacional”.

A esto se suma que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está presidido por Eugenia Zamora, lo cual consolida a las mujeres en las altas esferas políticas.