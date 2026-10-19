Laura Fernández responde a la Embajada tras inauguración del CACCO

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, respondió en sus redes sociales a la felicitación por parte de la Embajada de los Estados Unidos por la inauguración del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).

El mensaje de la Presidenta:

“Honrados de ser aliados del Gobierno de los Estados Unidos en esta lucha campal que libramos contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¡Seguimos adelante con pasos firmes, no nos vamos a detener!”, escribió la mandataria.

El mensaje de la Embajada

La Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica felicitó a la presidenta Fernández tras la inauguración del CACCO el pasado 14 de octubre.

“Felicidades a Laura Fernández Delgado por completar la construcción del CACCO en solo nueve meses. Es fundamental impedir que los delincuentes condenados sigan dirigiendo actividades criminales desde la cárcel. Costa Rica es un socio clave de EE. UU. en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico que amenazan nuestro hemisferio”, escribió el cuerpo diplomático.

El CACCO fue inaugurado 10 meses exactos después de la colocación de la primera piedra en enero anterior, cuando Rodrigo Chaves era el presidente.