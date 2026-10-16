Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Embajada de los Estados Unidos le envió un mensaje a la presidenta Laura Fernández tras la inauguración del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).

En redes sociales, la embajada publicó:

Felicidades a Laura Fernández Delgado por completar la construcción del CACCO en solo nueve meses. Es fundamental impedir que los delincuentes condenados sigan dirigiendo actividades criminales desde la cárcel. Costa Rica es un socio clave de EE. UU. en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico que amenazan nuestro hemisferio.

El CACCO fue inaugurado el pasado 14 de octubre, 10 meses después de la colocación de la primera piedra en enero anterior, cuando Rodrigo Chaves era el presidente.