Laura Fernández respalda a Chaves y descarta su destitución

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, rechazó de manera contundente las solicitudes de la oposición para apartar de su cargo al ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, ratificándole su respaldo absoluto.

Las presiones ejercidas desde la Asamblea Legislativa, como la diputada Claudia Dobles, y las intenciones del Concejo Municipal de Cartago de declararlo persona non grata no alterarán la conformación del equipo de gobierno.

Confianza plena y valoración profesional

Ante las preguntas de los medios de comunicación, la gobernante fue enfática en defender la permanencia del jerarca.

“Don Rodrigo Chaves es mi ministro de la Presidencia y mi ministro de Hacienda. Él goza de absolutamente toda mi confianza”, dijo la Presidenta.

Asimismo, resaltó el perfil del funcionario al definirlo como “un economista brillante, un hombre además que trabaja incansablemente con un profundo amor por el pueblo de Costa Rica”.

Diferencias en el estilo de comunicación

La mandataria no evitó referirse a las fricciones generadas por las expresiones del ministro, admitiendo que existen divergencias en la forma de transmitir sus mensajes.

“Como es natural en cualquier relación humana, podemos tener un desacuerdo, como el Lero Lero, por ejemplo, que tal vez no es parte de mi estilo de comunicación, pero es Rodrigo Chaves siendo Rodrigo Chaves y lo quiero y lo respeto”, manifestó Fernández.

Rechazo a la injerencia legislativa y condiciones para un despido

Fernández fue categórica al señalar que la labor de la Asamblea Legislativa no condicionará las decisiones del Poder Ejecutivo.

“Ningún diputado va a incidir en ninguna decisión que yo tome sobre mi equipo de gobierno”, dijo la mandataria.

A su vez, aclaró cuál es el único escenario en el que procedería a destituir a un funcionario de su administración: