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La presidenta de la República, Laura Fernández, destacó que en gobierno no se ha “garroteado” a ningún manifestante, actos que dijo tampoco ocurrieron en el gobierno de Rodrigo Chaves, a diferencia de lo que sí pasó en administraciones anteriores.
“En lo que va de mi Gobierno no se ha garroteado a ningún manifestante de nuestro país”, dijo la mandataria.
El comentario de Fernández surge a raíz de los enfrentamientos que hubo en Cartago el 14 de setiembre entre afines y anti-Gobierno.
“No hemos abierto ni una lata de gas lacrimógeno”, mencionó Fernández.
La presidenta cuestionó lo que hecho en gobiernos pasados con manifestaciones ciudadanas.