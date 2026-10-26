Laura Fernández reacciona a elección de Patricia Vargas como presidenta de la Corte

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La presidenta de la República, Laura Fernández, reaccionó a la elección de Patricia Vargas como presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
La mandataria escribió un mensaje a través de su red social X:
“Por primera vez en la historia de Costa Rica, tres mujeres estamos presidiendo los Poderes de la República. Yara Jiménez en el Congreso, Patricia Vargas en el Poder Judicial y yo, desde la Presidencia de la República, somos cada vez más fuertes si trabajamos con valentía por el bienestar del pueblo“, escribió.
La magistrada de la Sala III, Patricia Vargas, es la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Vargas fue electa este lunes con un total de 12 votos durante la sesión de la Corte Plena, tras realizarse 5 votaciones.
Es la segunda vez en la historia del Poder Judicial que una mujer presidirá la Corte Suprema de Justicia, después de Zarela Villanueva.