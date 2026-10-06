Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, se pronunció y rechazó de manera enfática tener cualquier tipo de vínculo o conocimiento sobre Zhang Guobin, el ciudadano chino naturalizado costarricense que fue detenido por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Policía Control de Drogas (PCD) por presuntos nexos con el narcotráfico internacional.

Durante una actividad en el nuevo Colegio Técnico Profesional (CTP) de Mora, la mandataria fue tajante al desmarcarse del sospechoso y de las imágenes que han circulado en redes sociales.

“Yo a esta persona no la conozco. No tengo la más mínima idea de quién es. Nunca me he reunido con él, no conozco a qué se dedica”, aseveró Fernández de forma contundente ante las consultas de la prensa.

La mandataria explicó que la presencia del imputado en eventos públicos no implica ningún nexo personal. Al respecto, recordó que la noche del triunfo electoral asistieron cientos de personas al hotel de la celebración, lo que hace imposible fiscalizar individualmente a cada asistente.

“Por razones obvias, yo no conozco a todas esas 2 mil personas, ni tenía en aquellos momentos cómo revisar antecedentes penales de nadie”, acotó la presidenta.

Asimismo, Fernández denunció la difusión de fotografías manipuladas. Aclaró que las imágenes del traspaso de poderes en las que presuntamente figura el detenido corresponden realmente a la delegación oficial de la República Popular China. También lamentó la circulación de fotos del exembajador de Corea del Sur presentándolo erróneamente como el extraditable.

Sobre la fotografía junto a la exdiputada Pilar Cisneros, la mandataria expresó su pesar por el escrutinio sobre la legisladora y reafirmó su postura contra la delincuencia.

“Si se trata de un delincuente, enhorabuena y gracias a Dios que haga frente a la justicia y que pague por cualquier delito que haya cometido. En esto he sido implacable y lo seguiré siendo”, enfatizó Fernández.

La mandataria indicó que mucha de la información que trascendió en las redes sociales se hace con el objetivo de manchar la imagen del Gobierno, muchas a las que calificó como “fotografías indiscriminadas”.

Zhang Guobin fue arrestado el pasado viernes en San José por el Ministerio Público, la PCD, Fuerza Pública, la DEA y el Departamento del Tesoro de EE. UU., por presuntos lazos con cárteles internacionales.

De acuerdo con información de la DEA, estaría vinculado con organizaciones criminales de México, entre ellas los cárteles de Sinaloa, del Golfo y el Clan del Golfo.

Fotografías: Issac Villalta

Byron Agüero Ruiz

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