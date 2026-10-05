Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, se pronunció sobre el chino naturalizado costarricense que fue detenido por la DEA y que aparece en distintos eventos del Partido Pueblo Soberano (PPSO), así como en el traspaso de poderes el pasado 8 de mayo.

Fernández, quien asistió a una actividad en el nuevo CTP de Mora, atendió a los medios de comunicación y se pronunció al respecto.

“Yo no sé si esa fotografía (del extraditable Chino) con doña Pilar es cierta o no. Yo a esta persona no la conozco. No tengo la más mínima idea de quién es”, dijo la presidenta.

La mandataria aseguró que nunca se ha reunido con él.

“No sé a qué se dedica, no tengo la más mínima idea de quién es”, expresó Fernández.

Fernández cerró su intervención diciendo que el día del traspaso, al igual que Pilar Cisneros, se tomó muchas fotografías.