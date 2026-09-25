Pabellón nacional se izará hasta media asta: Este es el motivo

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Pabellón Nacional de Costa Rica permanecerá a media asta en todos los edificios del Estado, así como en las misiones diplomáticas y consulares en el exterior, durante los días 28, 29 y 30 de setiembre de 2026.

¿Cuál es el motivo?

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 45930-MCJ-RE con el objetivo de rendir Honras Fúnebres de Estado a tres héroes clave de la Guerra Patria Centroamericana:

Juan Rafael Mora Porras (expresidente y Libertador).

(expresidente y Libertador). José María Cañas Escamilla (general).

(general). José Joaquín Mora Porras (generalísimo).

El homenaje se enmarca dentro de las conmemoraciones oficiales por el 170.º aniversario de la Batalla de Santa Rosa (librada el 20 de marzo de 1856), gesta fundamental en la defensa de la soberanía nacional.

Acto central en Puntarenas

Como parte de la jornada protocolaria, las autoridades del Poder Ejecutivo realizarán un homenaje póstumo solemne el próximo 30 de setiembre a las 12:00 p. m. en la ciudad de Puntarenas.

Asimismo, el Poder Ejecutivo instruyó a los ministerios a realizar actividades educativas e invitó a gobiernos locales, empresas privadas y ciudadanía a sumarse a la conmemoración patria.