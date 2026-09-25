Laura Fernández tras destituir a Tovar: “Hay errores que no se pueden pasar por alto”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

En una medida de alto impacto político, la presidenta de la República, Laura Fernández, removió de manera inmediata de su cargo al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera.

La decisión se hizo oficial luego de confirmarse que el diplomático asistió, sin previo aviso, a una sesión de la coalición Escudo de las Américas en Estados Unidos, que contó con la presencia del presidente Donald Trump. Tovar habría omitido trasladar la invitación a la mandataria costarricense, lo que, según la Presidencia, generó un “gran daño de carácter estratégico”.

Tras la salida de Tovar, se nombró a Indiana Trejos Gallo como ministra a. i. de Relaciones Exteriores y Culto.

Durante un acto público en Golfito, y en presencia de la embajadora de los Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, la presidenta Fernández justificó la destitución.

“Hay decisiones difíciles que uno debe tomar como mandataria, pero hay errores que no se pueden pasar por alto. Lamento mi ausencia en la reunión convocada por el Gobierno de los Estados Unidos con los jefes de Estado participantes del Shield of the Americas. El error de no trasladarme esa invitación de su Gobierno no pasó por alto y hoy fue destituido el canciller de la República”, expresó la presidenta.

La respuesta de Manuel Tovar

Por su parte, el excanciller reaccionó mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Ha sido el honor más grande de mi vida profesional servir como ministro de Comercio Exterior y canciller de la República”, expresó.

Tovar agradeció la oportunidad brindada por la mandataria y concluyó: “Asumo con mucha paz este momento. Siempre estaré del lado de las causas justas de los costarricenses y de la comunidad internacional”.

Claudia Dobles

Diputada CAC “La presidenta Fernández está en todas sus potestades de destituir a cualquier miembro de su gabinete que no siga sus prioridades o que ella considere que está respetando su investidura… Sin embargo, esto tiene que ser una oportunidad para que Costa Rica aclare y fortalezca su política internacional”

Nogui Acosta

Jefe de fracción PPSO “La presidenta de la República tiene la potestad de nombrar y remover al ministro de acuerdo a su criterio; consideramos que la presidenta, al tener ese poder, lo puede hacer sin ninguna explicación adicional”

Álvaro Ramírez

Jefe de fracción PLN “Nos preocupa los errores graves en materia política exterior… Nos preocupa también la inestabilidad del gabinete. En menos de 5 meses ya han caído cinco jerarcas entre ministros y viceministros. Esa inestabilidad no le conviene a ella, a su gobierno y a Costa Rica”