Durante la audiencia del juicio por falsificación de documentos, el exmagistrado Celso Gamboa, requerido por Estados Unidos, mantuvo una constante comunicación por señas con su hermana y abogada Natalia Gamboa, así como con una de sus hijas, mientras aguardaban el anuncio del fallo sobre su extradición.

Desde antes del mediodía de este martes, su defensora le recordó que el Tribunal estaba por resolver la solicitud de extradición. Ante esto, Gamboa reaccionó con un gesto de sorpresa y en varias ocasiones le preguntó si ya había salido la resolución.

En medio de la tensión, le pidió a su hermana permiso para hablar en el juicio, pero ella le insistió en que se mantuviera tranquilo. “De todos modos me van a extraditar”, le respondió con resignación, antes de volver a ser calmado por su abogada.

Foto: Isaac Villalta

Minutos después, el exmagistrado volvió a dirigirle una pregunta: “¿Qué vamos a hacer?”, a lo que Natalia Gamboa, con serenidad, le reiteró que esperara el pronunciamiento.

Tras escuchar finalmente la resolución que avaló su extradición, Celso se volvió hacia su familia y les dijo:

“Tranquilos, todo va a estar bien. Ánimo, ya sabíamos”.