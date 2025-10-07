La familia del exmagistrado Celso Gamboa vivió momentos de conmoción dentro de la sala del Primer Circuito Judicial de San José, tras conocerse la decisión del Tribunal de conceder su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por presunto tráfico internacional de drogas.

Entre lágrimas, una de sus hijas no pudo contener la emoción al escuchar la resolución judicial. Su madre y su hermana también se mostraron afectadas mientras el juez leía el voto N.° 1628 que autoriza la extradición, aunque la entrega se mantiene en suspenso hasta que finalicen los procesos que Gamboa enfrenta en Costa Rica.

El exmagistrado, visiblemente sereno, se dirigió a sus familiares desde el banquillo de los acusados y les pidió mantener la calma y ser fuertes, ante lo que calificó como una etapa más del proceso.

“Tranquilas, todo estará bien”, habría dicho, en un gesto que buscó reconfortar a su madre y a su hija.

La escena fue captada dentro del recinto judicial.