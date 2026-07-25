Fotos: Primeras imágenes de “Diablo” en La Reforma

Tras su captura en Sarapiquí,, alias “Diablo”y alias “Tan”, fueron movilizados bajo un estricto operativo policial hacia el centro penitenciario La Reforma este viernes por la noche y las autoridades difundieron fotos de ambos vestidos de anaranjado.

Las imágenes del traslado desde el Primer Circuito Judicial de San José muestran el fuerte despliegue necesario para custodiar a estos sujetos, considerados de alta peligrosidad por las autoridades.

Foto: Ministerio de Justicia

Alias Diablo (Foto: Ministerio de Justicia)

El operativo fue liderado por el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), que se encargó de asegurar que ambos sospechosos ingresaran a la celda de máxima seguridad conocida como “La Hummer”.