“La patria no pertenece a quienes exigen presupuestos millonarios y se niegan a dar cuentas”

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, volvió a referirse al presupuesto nacional durante su discurso en el Parque Nacional en San José en el marco del 205 aniversario de la Independencia.

En su intervención, Fernández hizo una referencia sobre, según su criterio, a quiénes les pertenece o no la Patria.

“Esta patria no pertenece a quienes durante años capturaron las instituciones para proteger sus privilegios y luego se rasgan las vestiduras por defender la institucionalidad que ellos mismos han deshonrado. Tampoco pertenece a quienes exigen presupuestos millonarios, pero se niegan a rendir cuentas por los resultados que le dan a los costarricenses”, dijo de forma vehemente la Presidenta.

Fernández además dijo que la “Independencia no significa indiferencia y autonomía no es una excusa para no hacer lo correcto por Costa Rica”.