Miranda a Fernández: “Ponernos de acuerdo no es un capricho”

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Diego Miranda envió un mensaje directo a la presidenta Laura Fernández durante su discurso en el Parque Nacional.

El alcalde de San José tomó la palabra y dio un discurso en el marco del 205 aniversario de la Independencia de Costa Rica.

“Por eso quiero hacerle de nuevo un llamado, señora presidente, ponernos de acuerdo no es un capricho, sino una obligación que nos impone nuestra propia historia y la voluntad de nuestro pueblo”, expresó el jerarca municipal.

Foto: Issac Villalta.

Luego de un frío saludo entre ambos en el inicio del acto oficial, Miranda tomó la palabra.

“Es urgente dejar de vernos el ombligo y dejar de preocuparnos por asuntos superficiales y banales y trabajar en conjunto por resolver los problemas que hoy enfrentamos”, puntualizó.

El acto contó con la presencia de diputados, ministros, miembros del cuerpo diplomático y jerarcas municipales.