Keylor Navas ante llamado de Bryan Ruiz: “Es un privilegio”

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El portero Keylor Navas llegó este lunes por la noche a Costa Rica para integrarse al resto de jugadores de la Selección Nacional.

El llamado se da tras el anuncio de Bryan Ruiz como nuevo entrenador de la Tricolor, a quien considera un gran amigo. Ahora está dispuesto a colaborarle desde la cancha y ponerse a sus órdenes.

“Que lo llame a uno un amigo y ahora entrenador de la Selección es un privilegio. Es importante que pueda formar parte de sus planes”, manifestó.

La última vez que el arquero vistió la camiseta de Costa Rica fue en noviembre del año pasado cuando se empató 0-0 contra Honduras en el Estadio Nacional.

“Me siento feliz. Siempre venir a la Selección es una bendición, ojalá que todo salga bien y que podamos salir adelante”, expresó.

Para Navas, el día fue muy “alocado”, ya que tuvo que alistar todo y salir en cuestión de horas desde México para ser parte de este nuevo llamado.

Considera que Bryan Ruiz tiene las herramientas y el conocimiento necesario para ser un gran técnico, por lo que espera que se consolide desde los banquillos en un futuro cercano.

“Las cosas no pasan por causalidad, es una oportunidad que le llegó a su vida, lo conozco desde hace muchos años y como entrenador se están preparando bien y ahora esperamos respaldar su trabajo”, afirmó.

Keylor se une a Celso Borges, Roan Wilson y Juan Pablo Vargas como las nuevas caras de la Tricolor para los partidos ante Nicaragua y Haití por la Liga de Naciones de Concacaf.

Declaraciones tomadas de Columbia Deportiva