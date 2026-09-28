“Bocha” con el peor rendimiento de los últimos técnicos en la Sele

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Fernando Batista quedará como el técnico de peor rendimiento de los últimos 5 años en la Selección Nacional de Costa Rica.

La comparación se da tomando en cuenta a los timoneles que asumieron desde 2021, comenzando con Luis Fernando Suárez, pasando por Gustavo Alfaro, Miguel Herrera y el propio “Bocha”.

A continuación, los resultados de los seis primeros partidos de los últimos entrenadores de la tricolor:

Luis Fernando Suárez:

1 derrota, 1 empate y 3 triunfos (Guadalupe, Surinam y Jamaica)

Gustavo Alfaro:

3 derrotas, 1 empate y 1 triunfo (Honduras)

Miguel Herrera:

1 derrota y 5 triunfos (Bahamas, Belice, Surinam, Jamaica y Guadalupe)

Fernando Batista:

5 derrotas, 1 empate y ninguna victoria.

Para este análisis no se tomó en cuenta a Claudio Vivas, quien estuvo como interino en varias oportunidades.

Costa Rica perdió en su juego contra Haití de este domingo. Foto: Concacaf

Ahora, será Bryan Ruiz quien asuma el cargo de director técnico para los partidos ante Nicaragua y Haití, correspondientes al cierre de la Liga de Naciones de Concacaf.