Un comentario emitido por uno de los invitados durante una transmisión en el canal del reconocido creador de contenido, Keiz, generó gran polémica a nivel nacional.

Durante el en vivo, el invitado conocido como BB7 realizó un comentario sobre abuso sexual de un animal.

En este, el sujeto aseguró haber mantenido relaciones íntimas con una chancha, para que posteriormente los presentes en el directo empezaran a reírse.

Este extracto fue subido a cuentas de redes sociales de Keiz, pero tras la polémica fue borrado. Pese a esto, el clip se hizo viral y generó indignación en la ciudadanía.

Keiz se pronuncia

Ante la polémica, el creador de contenido subió un video dando explicaciones, que posteriormente también fue borrado.

Keiz confirma que se trató de una broma muy pasada de tono y que se sentía arrepentido de haber subido ese fragmento del directo.

“Quiero dejarles muy en claro que el personaje que dijo este comentario es un personaje completamente irreverente, que toda su personalidad se basa en decir cosas muy pasadas de tono en momentos inoportunos. Es un personaje que se caracteriza por llamar la atención, sea como sea. Nunca hubo una confesión. Si yo me llego a enterar que uno de los que están en la habitación ha hecho algo así de grave, ni siquiera le dirigiría la palabra”, destaca en el video.

El creador de contenido mencionó que con esto no pretendía “hacerse el tonto o lavarse las manos.”

“Al ser un stream donde estábamos diciendo de todo y estábamos montados en la payasa, ese personaje dijo lo que dijo y yo me reí. No tengo nada más que decir, me reí. Así como me he reído de un montón de chistes de humor negro en la vida. Entiendo que en esta la pifié, muy feo. Tengo tres gatitos en mi vida, nunca, jamás en la vida, apoyaría la zoofilia, ni el bestialismo, ni absolutamente nada de las cosas que me han dicho en estas pocas horas”, confirmó.

Keiz mencionó que pese a esto no puede echarse a morir y pretende cambiar y subir contenido que lo haga sentir orgulloso.