Una perrita de poco más de un año fue rescatada en la zona de Quepos, Puntarenas, por la Fundación Anhelo Pet’s.

La fundación afirma haber recibido la denuncia de vecinos de la zona, donde se afirmaba que el animalito sufría de abusos por parte del “dueño”.

Testigos afirman haber observado los atroces actos que el sujeto cometía con la perrita, pero según la fundación estos no intervenían, ya que en apariencia se trataría de alguien que en el sitio es considerado peligroso e incluso estuvo en la cárcel.

“La persona que hace esto es un psicópata, o sea, ya pasó el límite”, afirman.

El rescate se realizó el domingo 21 de setiembre, desde la fundación mencionan que fue necesario prácticamente robarse al animalito, a quien nombraron como Estrellita, con el fin de salvarle la vida y alejarla del sujeto.

“Desgraciadamente tuvimos que hacer eso, robarla, porque el señor jamás la iba a entregar. Aparte de esto, es un hombre que ya estuvo preso. Entonces, por el bien de la fundación, tuvimos que hacerlo así. El señor, a lo que me dijeron, se dio la fuga”, confirma desde la Fundación.

¿Qué sigue?

Ahora con la perrita en un lugar seguro, mencionan que tienen que realizarle todos los tratamientos, operaciones y cuidados necesarios.

Desde la Fundación Anhelo Pet’s destacan que se necesita realizarle una reconstrucción en su zona íntima.

“También se necesita eh comprar pañales, hacerle exámenes de sangre y este ella se quedará con nosotros en la casa cuna”, mencionaron.

En su primera cirugía se procederá a realizarle la castración y acomodar la zona de la vulva. Posteriormente, se procederá con la reconstrucción.

“Gracias a Dios no hay tumor, no hay lesiones en el estómago ni nada de eso. Por eso se le hicieron varios exámenes de ultrasonido y radiografías. Lo único es que sí se necesita, son fondos para las 2 cirugías que tienen que hacerse”, comentan.

Al ingresar este caso, la Fundación estaba pensando en cerrar operaciones debido a una crisis que atravesaban. Solamente en zona costera tienen 376 perros y 80 gatos.

Además, comentan que este es el caso número 17 por violación.

Es por esto que solicitan la colaboración de las personas para cubrir los gastos de las operaciones, las cuales rondarán aproximadamente los 450 mil colones.

Para comunicarse de manera directa con la fundación, pueden ponerse en contacto al número (+506) 8840-3334