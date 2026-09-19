Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El cineasta, comediante y actor costarricense Hernán Jiménez dedicó un mensaje de solidaridad al influencer Julián Valverde, conocido como Julián Valjota, quien permanece detenido en Estados Unidos.

Jiménez contó que Valverde tenía previsto viajar a Nueva York para asistir a una de las proyecciones de “Abril”, su más reciente película, pero su detención le impidió realizar el viaje.

“Julián quería venir a NY a la proyección de Abril. Lamento de manera profunda las circunstancias en que no se dio. Y sobre todo, me solidarizo con él y su familia. Nadie merece lo que está viviendo”, escribió el artista.

Jiménez también aprovechó el mensaje para referirse a la situación de las personas migrantes y llamó a mantener la empatía ante este tipo de circunstancias.

“Ojalá nos ayude a recordar que la inmensa mayoría de gente que tiene que irse de su país, es gente buena, que no sólo merece una dignidad intacta, sino nuestra más profunda empatía. Siempre. Cualquiera de nosotros la podría necesitar. Repartan amor. Urge”, agregó.

¿Qué ha pasado con Julián Valjota?

Valverde, de 26 años, fue detenido el 16 de setiembre en Florida. Inicialmente, el caso estuvo relacionado con conducir con una licencia vencida por más de seis meses. Posteriormente, las autoridades confirmaron que sobre él existe una retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Este viernes 18 de setiembre, el costarricense compareció ante un juez, quien estableció una fianza de $250 por el cargo relacionado con la licencia. Sin embargo, la retención migratoria significa que debe permanecer detenido hasta quedar a disposición de ICE.

La Cancillería de Costa Rica y el Consulado General en Miami realizan gestiones ante las autoridades estadounidenses para conocer más detalles sobre la situación del creador de contenido.

Valverde también hizo llegar un mensaje a sus seguidores por medio de su amigo Antuan Fallas, en el que agradeció las muestras de apoyo y aseguró que se encuentra bien, aunque reconoció que atraviesa un momento difícil.