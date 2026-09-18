Este es el mensaje de Julián Valjota a sus seguidores

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Luego de darse a conocer que Julián Valjota quedará retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se difundió un mensaje enviado por él hacia sus seguidores a través del creador de contenido Antuan Fallas y Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs.

En las palabras compartidas, el costarricense le envió agradecimientos por las muestras de cariño a todas las personas que le mandan mensajes de apoyo y afirmó que “Dios está conmigo y no tengo miedo”

“Desde que llegué a la cárcel no lloré hasta hoy que me contaron por llamada la cantidad de cariño que me dan desde lejos. Quiero pasar a decirles que gracias por tanto y que estoy bien. Definitivamente es muy duro, pero es una muy buena lección para aprender a seguir las reglas. Ya ustedes saben por qué estoy en la cárcel”, alega el influencer en el texto.

El creador de contenido costarricense Julián Valverde tuvo una breve audiencia en Estados Unidos, donde un juez determinó que será entregado a las autoridades migratorias de ICE, según se detalló en las grabaciones de la corte de Polk County en Florida.