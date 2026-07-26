Joven muere en el hospital tras ataque de sicarios en Limón

El hombre que había sido trasladado en condición crítica al Hospital Tony Facio tras recibir múltiples disparos en la cabeza falleció minutos después de ingresar al centro médico, confirmó este domingo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima fue identificada con el apellido Gutiérrez, de 26 años. De acuerdo con la investigación preliminar, el ataque ocurrió minutos después de la medianoche en Carrandí de Matina, Limón, cuando el joven caminaba por la vía pública y fue interceptado por dos sujetos que también se desplazaban a pie.

Según el OIJ, los sospechosos, por razones que aún se investigan, abrieron fuego en múltiples ocasiones sin mediar palabra y luego huyeron del lugar. La Cruz Roja trasladó al herido en condición crítica al Hospital Tony Facio, donde posteriormente fue declarado fallecido.

Joven murió en el hospital. Foto: corresponsal Naun Mora.

Los agentes judiciales realizarán el levantamiento del cuerpo para remitirlo a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

El caso permanece bajo investigación por parte del OIJ, para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.