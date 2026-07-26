Un hombre resultó gravemente herido tras recibir dos impactos de bala en la cabeza la noche del sábado en Venecia de Matina, Limón.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en condición crítica al Hospital Tony Facio bajo escolta de la Fuerza Pública.

La alerta ingresó a la Cruz Roja alrededor de las 11:58 p.m.. Al llegar al sitio, los socorristas localizaron a la víctima sobre la Ruta 32 con heridas de arma de fuego en la cabeza. Según el reporte preliminar, el hombre aún presentaba signos de vida, por lo que fue trasladado de inmediato al centro médico.

Video: Naun Mora.

De acuerdo con información preliminar, el herido viajaba acompañado de una mujer cuando ambos fueron interceptados por sujetos armados, quienes únicamente dispararon contra él.

Las autoridades manejan como principal hipótesis un aparente ajuste de cuentas y no descartan que el ataque tenga relación con recientes acciones policiales en la zona, entre ellas la captura de integrantes del grupo criminal liderado por alias “Diablo”.

Herido en Limón. Foto: corresponsal Naun Mora.

El caso quedó en investigación para determinar las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y establecer el móvil del hecho.

Con información del corresponsal Naun Mora.