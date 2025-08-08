Un joven identificado como Gerald Aguirre, de 27 años, fue asesinado la tarde del jueves 7 de agosto en medio de una violenta balacera ocurrida en La Cruz de Guanacaste, en las cercanías del local conocido como Pizza Liberiana.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Aguirre conducía un vehículo cuando fue interceptado por sujetos a bordo de otro automóvil. Uno de los ocupantes descendió y disparó en reiteradas ocasiones, aparentemente con un arma automática.

Lea: Balacera La Cruz: Víctimas fueron atacadas con arma automática

El ataque provocó la muerte inmediata del joven, quien recibió múltiples impactos de bala en el rostro y extremidades superiores. En el mismo vehículo viajaba una menor de 13 años, quien resultó herida en el brazo y la pierna, por lo que fue trasladada a un centro médico.

Las autoridades no descartan que el crimen esté vinculado a un ajuste de cuentas, aunque el caso se mantiene en investigación activa. Agentes del OIJ y oficiales de la Fuerza Pública acordonaron la escena para el levantamiento de evidencias y toma de declaraciones.

El OIJ hace un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que haya presenciado los hechos o tenga información relevante, se comunique de forma anónima al 800-8000-645.