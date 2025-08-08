La tarde del jueves se presentó una violenta balacera en el sector de La Cruz, en Guanacaste.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre los hechos, en donde destacan que recibieron la alerta a las 2:00 p.m.

En apariencia, las víctimas del caso viajaban en un vehículo y fueron interceptados por otro vehículo.

En determinado momento, uno de los ocupantes descendió del automóvil y disparó en reiteradas ocasiones.

Fotografía: Cortesía

“Disparó en reiteradas ocasiones, al parecer con un arma automática contra la integridad física del ofendido”, afirmó OIJ.

Esto provocó que un hombre, de apellido Aguirre, de 27 años, falleciera en la escena producto de heridas de bala en el rostro y extremidades superiores.

Además, destacan que una menor de 13 años, que también viajaba en el vehículo con el ofendido, resultó herida en brazo y pierna, y fue trasladada a un centro médico.

El caso se mantiene en investigación.